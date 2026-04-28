Энергетический прорыв: Китай создал железную батарею, в 80 раз дешевле литиевой и служащую до 16 лет 0 356

Техно
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энергетический прорыв: Китай создал железную батарею, в 80 раз дешевле литиевой и служащую до 16 лет

Уникальная железная батарея продемонстрировала невероятную стойкость, выдержав 6000 циклов без потери емкости.

Китайские ученые совершили настоящий прорыв в создании аккумуляторов на основе железа. Команда из Института исследования металлов Китайской академии наук значительно усовершенствовала технологию железных проточных батарей, которые считаются одним из самых многообещающих решений для масштабного хранения энергии. Они разработали уникальный состав электролита и модифицировали молекулярную структуру железного соединения, что позволило блестяще решить две главные проблемы: предотвратить разрушение активного вещества и минимизировать его «утечку» через мембрану.

Результаты проведенных испытаний оказались поистине впечатляющими. Опытный образец этой батареи успешно выдержал невероятные 6000 циклов зарядки и разрядки, что эквивалентно более чем 16 годам бесперебойной ежедневной эксплуатации, при этом не потеряв ни капли своей первоначальной емкости. Кроме того, разработчики заявляют о минимальных утечках и высокой эффективности работы, достигающей 78,5%.

Важно отметить, что внутри батареи не формировались вредные побочные вещества или осадок, а ее структура оставалась абсолютно стабильной на протяжении всего периода тестирования. Это достижение приобретает особую значимость в условиях постоянно растущей потребности в надежных системах накопления энергии для современных электросетей. Учитывая, что железо в десятки раз дешевле лития, подобные технологии открывают путь к созданию гораздо более доступных решений для эффективного хранения солнечной и ветровой энергии на крупных промышленных объектах.

