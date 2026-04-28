Свежие данные ДНК бросают вызов устоявшейся теории о едином источнике Homo sapiens в Африке, указывая на более сложное и многогранное происхождение из нескольких взаимодействующих популяций.

Ученые поставили под сомнение одну из самых известных теорий о происхождении человека. Новое генетическое исследование указывает на то, что Homo sapiens могли возникнуть не из одной популяции в Африке, как считалось ранее, а из нескольких взаимосвязанных групп. Об этом информирует Daily Mail.

Традиционная концепция "Out of Africa" предполагала, что современные люди произошли от единого изолированного сообщества. Однако свежие данные показывают более сложную картину: древние популяции людей были расселены по всему континенту, поддерживали контакты и смешивались на протяжении сотен тысяч лет.

К таким выводам пришла команда исследователей под руководством ученых Калифорнийского университета в Дэвисе. Они проанализировали ДНК современных африканских популяций, включая 44 новых генома представителей народа нама с юга Африки, которые отличаются высоким уровнем генетического разнообразия.

Используя компьютерное моделирование, ученые сравнили различные сценарии происхождения человека. Они рассмотрели как модель единственного источника, так и вариант с несколькими взаимодействующими группами. Результаты убедительно показали, что именно последняя версия наилучшим образом объясняет современные генетические данные.

Согласно исследованию, первое заметное разделение между древними человеческими популяциями произошло примерно 120-135 тысяч лет назад. При этом, даже после этого события, они продолжали активно обмениваться генами на протяжении многих поколений.

Антрополог Бренна Генн, один из авторов работы, отметила, что предыдущие представления были ограничены нехваткой ископаемых останков и древней ДНК. Она подчеркнула: «Эта неопределенность связана с ограниченными данными, а также тем, что ископаемые находки не всегда совпадают с моделями, построенными на основе современной ДНК. Новое исследование меняет наше понимание происхождения вида».

Новое видение эволюции Homo sapiens

Исследователи описывают новую модель как «слабо структурированный корень». В ней ранние человеческие популяции не были полностью изолированы, а существовали в виде постоянно взаимодействующей сети.

По словам ученых, такая концепция лучше объясняет генетическое разнообразие современных людей. Она не требует предположений о значительном вкладе неизвестных архаических видов человека.

Соавтор исследования Тим Вивер добавил, что эти результаты изменяют подход к интерпретации как генетических, так и палеонтологических данных. Он пояснил: «Раньше более сложные модели предполагали участие архаических гомонинов, но наши результаты свидетельствуют о другом».

Ученые также отмечают, что из-за постоянного смешения ранние популяции были похожи по внешности. Поэтому некоторые ископаемые виды, существенно отличающиеся по строению, вероятно, не принимали непосредственного участия в эволюции Homo sapiens.