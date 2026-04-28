Иммунная система человека, как оказалось, может не заметить потерю веса, сохраняя «память» о периоде ожирения. Молекулярные биологи из Бирмингемского университета выявили тревожный феномен: лишний вес оставляет глубокие, долгосрочные отпечатки на ДНК иммунных клеток. Эти изменения не исчезают даже после успешной нормализации массы тела, продолжая влиять на активность генов и поддерживать воспалительные процессы в организме.

Согласно исследованию, опубликованному в пресс-релизе университета, кратковременное похудение не способно полностью снизить риски развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Профессор Клаудио Мауро подчеркивает, что для полного стирания этой «молекулярной памяти» об ожирении человеку, возможно, потребуется поддерживать нормальный вес в течение 5–10 лет. Это открытие серьезно ставит под сомнение эффективность быстрых диет и краткосрочных программ по снижению веса.

Исследование Т-клеток

В центре внимания ученых оказались Т-клетки – важнейшие элементы нашей иммунной системы. Предыдущие исследования уже демонстрировали, что ожирение изменяет структуру эпигенетических меток на ДНК, что делает эти клетки более предрасположенными к воспалительным реакциям. Чтобы выяснить, являются ли эти изменения обратимыми, биологи приступили к эксперименту с мышами.

Грызунов сначала кормили пищей с высоким содержанием калорий, доводя их до состояния ожирения, а затем переводили на обычный, сбалансированный рацион. После того как вес животных нормализовался, исследователи продолжили тщательный анализ их Т-клеток.

Неожиданные результаты эксперимента

Полученные результаты стали настоящим сюрпризом для исследователей. Даже спустя несколько недель после возвращения к нормальному весу, иммунные клетки мышей продолжали активно продуцировать сигнальные молекулы, которые провоцируют воспалительные процессы. Подобная картина наблюдалась и при анализе крови у добровольцев, недавно успешно сбросивших вес, а также у людей с генетическими мутациями, предрасполагающими к ожирению.

Эти данные убедительно подтвердили, что «память» о лишнем весе прочно закрепляется на молекулярном уровне, оказывая длительное воздействие на организм.

Влияние на гены и риски для здоровья

Самые значительные изменения были обнаружены в генах, которые отвечают за утилизацию клеточного «мусора» и процессы старения Т-клеток. Нарушение этих жизненно важных механизмов приводит к тому, что иммунная система постоянно находится в состоянии хронического напряжения. Это, в свою очередь, значительно увеличивает риск развития диабета, онкологических и различных воспалительных заболеваний, даже после успешного снижения веса.

Важность долгосрочной стабилизации веса

Это важное открытие британских биологов помогает понять, почему многие люди, успешно сбросившие лишний вес, всё равно продолжают сталкиваться с различными проблемами со здоровьем. Кратковременное снижение веса, по сути, является лишь начальным этапом на пути к оздоровлению. Для полного устранения всех связанных рисков требуется не просто похудеть, а обеспечить долгосрочную стабилизацию нормального веса на протяжении многих лет.

Перспективы лечения

В будущем ученые возлагают большие надежды на разработку инновационных методов «стирания» этой молекулярной памяти. Воздействуя на эпигенетические метки, можно будет целенаправленно нормализовать функционирование иммунных клеток и значительно снизить воспалительные процессы у пациентов, которые страдают или страдали ожирением. Это прорывное направление открывает совершенно новые горизонты для создания эффективных стратегий профилактики и лечения разнообразных метаболических заболеваний.