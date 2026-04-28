Представьте смартфон, который думает за вас: OpenAI создает устройство с уникальным ИИ-чипом, новым интерфейсом без привычных приложений и постоянным анализом ваших действий.

Компания OpenAI активно работает над созданием собственного смартфона, который обещает изменить наше представление о мобильных устройствах. Его ключевыми особенностями станут уникальный подход к взаимодействию и глубочайшая интеграция искусственного интеллекта.

Революционный подход к мобильным технологиям

По данным аналитика Мин-Чи Куо, массовое производство этого инновационного гаджета может начаться уже в 2028 году. Ожидается, что новинка получит специально разработанный чип, над которым OpenAI сотрудничает с такими гигантами, как MediaTek и Qualcomm.

Предварительно, производством и содизайном устройства займется компания Luxshare. Это партнерство подчеркивает серьезность намерений OpenAI в освоении аппаратного рынка.

Инновационный интерфейс и экосистема

Ключевой особенностью смартфона станет полный отказ от классической модели с отдельными приложениями. Вместо этого пользователям предложат совершенно новый интерфейс в формате "потока задач".

Все действия и их текущий статус будут отображаться непосредственно на главном экране устройства. Такой подход призван стать основой для новой экосистемы агентного ИИ, способного автономно выполнять сложные задачи.

Технологическая начинка и аналитика

Часть вычислений будет выполняться прямо на устройстве, обеспечивая мгновенный отклик. Более ресурсоемкие процессы будут передаваться в облако, гарантируя высокую производительность.

Важной особенностью также станет способность системы постоянно анализировать контекст пользователя. Это будет возможно благодаря постоянно активным возможностям на уровне процессора, обеспечивающим глубокое понимание ваших потребностей.

Планы на будущее и другие разработки

Ожидается, что вместе со смартфоном компания предложит пакет подписок на свои сервисы искусственного интеллекта. Эти подписки будут интегрированы непосредственно в систему, расширяя функционал устройства.

Идея создания собственного аппаратного продукта возникла после приобретения OpenAI стартапа io, основанного известным дизайнером Джони Айвом. Глава компании Сэм Альтман ранее заявлял о планах создать целую линейку устройств нового поколения.

Среди них уже известны ИИ-ручка, а также ИИ-наушники и ИИ-динамик, что свидетельствует о широких амбициях OpenAI. Напомним, ранее OpenAI также обновила генератор изображений в ChatGPT, постоянно совершенствуя свои ИИ-продукты.