Украинская преподавательница немецкого языка Ирина Михайлова поделилась невероятной историей из школы своего сына: ученица на протяжении трех лет носила 'умные' очки, неизменно показывая выдающиеся результаты. Ее блестящие успехи, сделавшие ее лучшей в классе, внезапно оказались под вопросом из-за досадной технической неполадки.

Украинская преподавательница немецкого языка Ирина Михайлова рассказала о поразительном случае, произошедшем в школе ее сына. Одна из учениц на протяжении трех лет успешно использовала 'умные' очки, чтобы писать все работы на отлично и быть лучшей в классе. Однако в один из дней, прямо во время контрольной работы, очки начали 'пикать' из-за севшей батарейки, что не осталось незамеченным учительницей.

Ирина Михайлова поделилась этой историей в своей заметке в Threads, вызвав широкий резонанс. Педагог сообщила, что ученицу исключили из гимназии без права посещать уроки в Берлине. Кроме того, девушке предстоит повторять программу как минимум до 9 класса.

Неожиданное разоблачение

Михайлова подробно описала произошедшее: "В гимназии моего сына в Берлине в параллельном классе поймали девочку, которая носила АИ-очки на уроках. Она носила их три года, и все было бы хорошо, если бы они, заразы, не пикнули на контрольной работе, потому что садилась батарейка. И учительница это заметила... Все три года девочка писала все письменные работы на 1 и была лучшей в классе".

Последствия для ученицы

Последствия для школьницы оказались весьма суровыми. "Девочку исключили без права посещать гимназию в Берлине, насчет других земель – не могу сказать. Кроме того, она должна повторять программу как минимум 9-го класса", – добавила преподавательница. Михайлова выразила недоумение: "Как не заметили учителя такие очки, я куда смотрели родители – на эти вопросы, к сожалению, ответить не могу. История немного фантастическая, если бы она не случилась в нашей школе, я бы тоже не поверила, наверное".

Феномен 'умных' очков в мире

Хотя 'умные' очки не так широко распространены в Германии, они пользуются огромным спросом в Китае. Там студенты активно используют их не только для обучения, но и для сдачи экзаменов. Устройства часто сдают в аренду как виртуальные шпаргалки, стоимость которых варьируется от 5 до 10 евро в день.

Эти гаджеты способны отображать математические решения или переводы прямо в поле зрения пользователя. Таким образом, многие молодые люди неосознанно или осознанно прибегают к помощи искусственного интеллекта во время экзаменов. Встроенные камеры сканируют рабочие листы и отправляют данные в облако, которое оперативно возвращает правильные ответы.

Очки практически неотличимы от обычных моделей, что делает их использование незаметным. Ученики часто управляют дисплеями с помощью смарт-колец или браслетов, избегая прямого контакта со смартфонами.

Борьба с технологическим обманом

Несмотря на то, что смарт-очки официально запрещены во многих школах и университетах, их использование остается крайне сложным для контроля. Это создает все большую проблему для учителей, которым приходится сталкиваться с новыми формами обмана. Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий подтверждают высокую эффективность таких очков в экзаменационных ситуациях.

В то же время, ученые активно работают над разработкой методов, которые помогут преподавателям выявлять подобные устройства. Это позволит школам и университетам более эффективно бороться с недобросовестным использованием технологий.