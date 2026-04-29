Европа остается самым быстро теплеющим континентом в мире, и последствия изменения климата проявляются все более отчетливо в виде волн жары, засух, лесных пожаров, а также быстрого сокращения снежного и ледяного покрова.

Недавно опубликованный Европейский климатический отчет 2023 (European State of the Climate), подготовленный Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Всемирной метеорологической организацией (ВМО), представляет подробный обзор влияния изменения климата на природу, общество и экономику Европы.

Согласно отчету, в 2023 году как минимум 95 процентов территории Европы столкнулись со среднегодовыми температурами воздуха, превышающими норму периода 1991–2020 годов. Рекордная волна жары простиралась от Средиземноморья до Арктики, морские акватории Европы зафиксировали самую высокую среднегодовую температуру поверхности за всю историю наблюдений, а лесные пожары уничтожили более миллиона гектаров земли — крупнейшую площадь за всю историю измерений. В то же время ледниковая масса сократилась во всех ледниковых регионах Европы, а ледяной щит Гренландии за один год потерял около 139 гигатонн льда.

По оценке Агентства по охране окружающей среды, выводы доклада подтверждают, что изменение климата — это не далекая и абстрактная проблема будущего, а уже существующая реальность в Европе.

«Мы часто склонны думать, что изменение климата касается в первую очередь отдаленных регионов, таких как опустошенная засухой Африка или Азия, сталкивающаяся с экстремальными волнами жары. На самом деле, мы и в Эстонии все яснее видим влияние изменения климата: зимы стали заметно теплее, участились волны жары, растет риск сильных ливней и локальных наводнений. Нас и наших ближайших соседей в Финляндии в 2023 году накрыла исключительно долгая и интенсивная волна жары, влияние которой достигло Полярного круга. Иными словами, меняющийся климат уже сейчас формирует нашу жизненную и природную среду, и адаптация к нему — это не вопрос будущего, а сегодняшняя необходимость», — сказал директор Агентства по охране окружающей среды Таймар Ала.

Быстрое потепление в Европе отчетливо отражается и в данных наблюдений по Эстонии. 2023 год стал одним из самых теплых в истории постоянных наблюдений в Эстонии, а среднегодовая температура воздуха превысила средний показатель за период 1991–2020 годов на 1,6 градуса. Год занял третье место среди самых теплых за всю историю измерений. Пять самых теплых лет в истории наблюдений в Эстонии пришлись на период после 2015 года. Сильнее всего в Эстонии потеплели именно зимы, что подтверждает и общую тенденцию для Центральной и Восточной Европы. Также учащаются экстремальные погодные явления. Например, лето 2023 года в Эстонии было особенно дождливым: среднее количество летних осадков составило 299 миллиметров, что почти на треть выше нормы. Интенсивные дожди вызвали локальные наводнения в нескольких местах и нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и огородам. В то же время в июле у нас было зафиксировано две волны жары.

В докладе подчеркивается, что последствия изменения климата выходят далеко за рамки погодных явлений, напрямую влияя на биоразнообразие и функционирование экосистем Европы. Морские волны тепла, засухи, лесные пожары и меняющийся характер осадков оказывают давление как на наземные, так и на морские экосистемы, сокращая среду обитания видов и ослабляя способность природы адаптироваться к изменению климата.

Оценки Агентства по охране окружающей среды основаны на долгосрочных и обширных данных метеорологического и экологического мониторинга. Там считают, что смягчение последствий изменения климата и охрану природы следует рассматривать как единое целое, поскольку устойчивые экосистемы, такие как леса, водно-болотные угодья, болота и прибрежные экосистемы, помогают связывать углерод, смягчать последствия наводнений и в целом повышать климатическую устойчивость общества.

Европейский климатический отчет 2023 года ясно подтверждает, что изменение климата уже сейчас преобразует природную среду, экономику и повседневную жизнь.