Забудьте о французских мифах про сыр перед сном, обещающих бурные ночные приключения! Наука решительно опровергает эту идею, утверждая, что содержание наших снов формируется не камамбером, а сложным переплетением личностных черт и жизненного опыта. Почему же наши сны порой кажутся такими хаотичными, а иногда — удивительно цельными и захватывающими? Новое исследование убедительно доказывает: никакой случайности здесь нет.

Ученые из Школы передовых исследований IMT в Лука, Италия, бросили вызов устаревшему представлению о снах как о простом побочном продукте мозговой активности. Их новаторская работа, опубликованная в престижном журнале Communications Psychology, раскрывает, что сновидения — это сложная система, находящаяся под влиянием нашего мышления, эмоций и окружающего контекста.

Для этого масштабного проекта было проанализировано свыше 3700 подробных описаний снов и дневных переживаний. Данные собирались у 287 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет, которые в течение двух недель тщательно фиксировали свои ночные и дневные впечатления. Ученые скрупулезно собирали информацию о качестве сна, особенностях мышления, личностных чертах и общем психологическом состоянии каждого участника.

Для глубокого анализа собранных данных исследователи применили передовые методы обработки естественного языка (NLP), являющиеся разновидностью искусственного интеллекта. Это позволило им детально изучить, как участники описывали свою повседневную жизнь и, что особенно важно, свои сновидения.

Сны не случайны

Полученные результаты однозначно подтвердили: сны вовсе не хаотичны, а подчиняются четким закономерностям. Они являются зеркалом, отражающим уникальное сочетание наших внутренних особенностей и внешних воздействий. Например, люди, чьи мысли в течение дня часто "скачут" с одной темы на другую, нередко видели обрывочные и быстро меняющиеся сны, тогда как те, кто придавал сновидениям особое значение, описывали их как невероятно яркие и полностью захватывающие.

Внешние события также играют колоссальную роль в формировании ночных видений. Исследование показало, что во время пандемии COVID-19 сны становились значительно интенсивнее, часто затрагивая темы ограничений и замкнутого пространства. По мере нормализации жизни эти тревожные мотивы постепенно исчезали, что ярко демонстрирует прямую связь между содержанием снов и нашим текущим психологическим состоянием.

Повседневность, но в ином виде

Оказывается, сны не просто воспроизводят нашу повседневность, они ее активно преобразуют. Привычные элементы, такие как рабочие места, больницы или школы, крайне редко предстают во сне в своем точном виде. Вместо этого они трансформируются в необычные, порой сюрреалистические сценарии, смешивая различные контексты и точки зрения.

"Наши результаты показывают, что сны - это не просто отражение прошедшего опыта, а динамический процесс, который формируется тем, кто мы есть и через что нам приходится проходить", — пояснила Валентина Элче, ведущий автор этого увлекательного исследования.

Эта работа также ярко демонстрирует, как искусственный интеллект способен кардинально продвинуть исследования сновидений. Модели NLP анализируют описания снов с поразительной точностью, сравнимой с оценками опытных экспертов-людей. Это открывает беспрецедентные возможности для изучения сознания, памяти и психического здоровья на огромных выборках, придерживаясь единых стандартов.

Таким образом, попытки повлиять на свои ночные приключения, усердно поедая сыр перед сном, скорее всего, окажутся тщетными. Однако теперь мы точно знаем: сами сны формируются под мощным воздействием вполне измеримых факторов, действующих как внутри, так и за пределами нашего сознания.