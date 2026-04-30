Новый тип электрического двигателя потребляет значительно меньше топлива и может стать основой для будущих пилотируемых миссий на Марс — если удастся масштабировать технологию.

В феврале 2026 года инженеры NASA провели испытания прототипа магнитоплазмодинамического двигателя в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Калифорнии. Установка работает на парах лития и использует электромагнитное поле для разгона плазмы. Во время тестов двигатель впервые в США вышел на мощность 120 киловатт — это рекорд для подобных систем. Полученные данные станут основой для следующего этапа испытаний.

Главное отличие технологии — в эффективности. Электрические двигатели расходуют до 90% меньше топлива, чем традиционные химические ракеты. Вместо мощного кратковременного импульса они создают слабую, но постоянную тягу, постепенно разгоняя аппарат до высоких скоростей. Это делает их особенно перспективными для длительных миссий за пределами околоземной орбиты.

Новый двигатель относится к классу магнитоплазмодинамических. Такие разработки ведутся ещё с 1960-х годов, но до сих пор не применялись в реальных космических миссиях. В отличие от существующих ионных двигателей, эта система использует мощные электрические токи и магнитное поле для ускорения литиевой плазмы, что потенциально позволяет получить более высокую тягу.

Во время испытаний в вакуумной камере двигатель разогревался до экстремальных температур: вольфрамовый электрод достигал примерно 2800 градусов по Цельсию и светился ярким белым светом. Прототип запускали пять раз, фиксируя параметры работы и поведение материалов.

Сегодня самые мощные электрические двигатели используются в отдельных космических миссиях, однако новый прототип превосходит их по мощности более чем в 25 раз. В ближайшие годы разработчики планируют увеличить мощность до 500 киловатт — одного мегаватта на двигатель. Для пилотируемого полёта на Марс потребуется система общей мощностью 2–4 мегаватта, способная работать десятки тысяч часов.

По словам разработчиков, первый запуск подтвердил работоспособность технологии на целевых уровнях мощности. Теперь основная задача — проверить, смогут ли компоненты выдерживать длительную нагрузку и высокие температуры.

В перспективе такие двигатели могут работать вместе с ядерным источником энергии, что позволит снизить массу космических аппаратов и обеспечить необходимую тягу для дальних экспедиций.

Испытание показало, что технология приближается к практическому применению, но до использования в реальных миссиях на Марс ещё предстоит решить задачи надёжности и масштабирования.