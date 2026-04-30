Исследователи из Германии разработали и показали водородный двигатель замкнутого цикла, который может конкурировать с дизельными двигателями. Проект создали в Университете Отто фон Герике в Магдебурге, а поддержку ему оказало Федеральное министерство экономики и энергетики Германии.

Главная особенность двигателя заключается в том, что он работает не по классической схеме, а в закрытом контуре. В качестве рабочей смеси используются водород, кислород и аргон. Водород выступает как источник энергии, кислород обеспечивает реакцию, а аргон играет роль инертного носителя, стабилизируя процесс и помогая удерживать более управляемые термодинамические условия.

По данным разработчиков, после каждого рабочего цикла большая часть газовой смеси не выбрасывается наружу, а охлаждается, очищается и возвращается в систему. Из контура удаляются только отдельные побочные продукты. Именно это, по словам команды, позволяет двигателю работать без традиционных выхлопных выбросов.

Испытания проводились на стенде совместно с исследовательским институтом WTZ Rosslau gGmbH, который специализируется на двигателях, преобразовании энергии и будущих видах топлива. Результаты показали, что система способна сочетать высокую мощность и эффективность выше 60%, оставаясь при этом сопоставимой по отдаче с дизельными установками.

Разработка особенно интересна для тех сфер, где электрификация пока даётся сложно: это дальнобойные грузовики, сельхозтехника, строительная техника и стационарные генераторы.

Авторы проекта считают, что закрытая схема может быть не только экологичнее, но и экономически выгоднее в долгосрочной перспективе за счёт отказа от сложных систем очистки выхлопа и высокой эффективности цикла. Интерес к технологии уже проявляют промышленные компании. По словам разработчиков, особенно внимательно за проектом следят производители судовых двигателей.

По мнению редакции bb.lv, новая технология может стать прорывом для отраслей, где сложно перейти на электротягу. Высокая эффективность и отсутствие традиционных выбросов делают разработку серьёзной альтернативой дизельным двигателям, а интерес со стороны промышленности говорит о её реальных перспективах внедрения.