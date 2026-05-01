Мозг постоянно работает и производит отходы, которые необходимо удалять. Учёные из Медицинского университета Южной Каролины обнаружили, что он обладает собственной медленной системой очистки, связанной с телом через крошечные каналы в защитных слоях (мозговых оболочках).

Кровеносный сосуд под названием средняя менингеальная артерия не только переносит кровь, но и способствует дренажу: жидкость в этой области движется медленно, подобно оттекающей воде, а не быстро, как кровь. Исследователи использовали специальные МРТ-сканирования пяти здоровых людей и подтвердили, что медленное движение жидкости отличается от кровотока и является частью системы очистки. Образцы реальной ткани мозга показали сеть мельчайших дренажных сосудов рядом с артерией, похожих на те, что работают в остальном теле.

Эта система работает медленно, но постоянно, предотвращая накопление вредных веществ в мозге. Понимание её работы поможет врачам распознавать ранние признаки заболеваний: если очистка замедляется, отходы накапливаются и повреждают клетки, что может объяснять болезнь Альцгеймера, потерю памяти и последствия травм головы.

Открытие даёт новое понимание того, как мозг избавляется от вредных веществ, и может помочь в ранней диагностике таких состояний, как болезнь Альцгеймера и последствий травм, пишет bb.lv. Учёные подчёркивают, что эта система работает непрерывно и тесно связана с организмом в целом, однако для полного понимания её механизмов и роли в развитии заболеваний необходимы дальнейшие исследования.