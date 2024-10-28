Желтоглазые пингвины хойхо находятся на грани исчезновения. По данным Международного союза охраны природы, их численность составляет всего 2600–3000 особей, и за последние 15 лет северная популяция сократилась на 75 %.

Эти птицы предпочитают уединение, строя гнезда в кустарниковых зарослях Новой Зеландии, и имеют важное значение для маори.

Основные угрозы для хойхо включают уменьшение запасов пищи, таких как красная треска, а также различные заболевания, включая птичью дифтерию. Для спасения вида природоохранные организации начали изымать птенцов из гнезд и ухаживать за ними в специальных клиниках для диких животных.

В 2023 году в Данидине удалось вырастить 214 птенцов. Несмотря на усилия, эксперты предупреждают, что это лишь временная мера в борьбе за выживание хойхо.