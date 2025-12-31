«Собаки напоминают детей, их чрезмерное любопытство и активность могут привести к неприятным и даже опасным ситуациям. В период новогодних праздников старайтесь не допускать собаку к столу, заранее сообщите гостям о запрете кормления питомца праздничными блюдами. Также важно обеспечить безопасность в доме: выбирайте гирлянды на батарейках, избегайте стеклянных игрушек и открытого огня (свечи, камины)», — комментирует кинолог Владимир Голубев.

Петарды

Накануне полуночи на улицах начинают запускать фейерверки и взрывать петарды. Резкие громкие звуки могут вызвать у животных сильный стресс, а горящие петарды представляют физическую угрозу. Некоторые собаки, не боящиеся громких звуков, могут побежать за горящей петардой и оказаться рядом в момент взрыва. Последствия могут быть весьма серьезными. «Поэтому крайне важно внимательно следить за питомцем на прогулке в канун Нового года и в течение длинных праздников. Мы рекомендуем выгуливать собаку заранее, до начала активных гуляний, чтобы минимизировать риск и избежать лишнего стресса», — советует эксперт.

Новогодний декор

В праздничные дни редко обходится без новогодней елки и декора. Обеспечьте безопасность для собаки, убрав всю мишуру, доступную для животного. Мишура может быть проглочена, что приведет к закупорке пищеварительного тракта. Лучше выбрать гирлянды из натуральных материалов и плотно обернуть ими елку, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки. Кроме того, кинолог рекомендует использовать гирлянды на батарейках, так как шнур от электрической гирлянды собака может перегрызть, что может привести к удару током.

«По возможности откажитесь от стеклянных игрушек, а пластиковые размещайте на верхних ярусах. Стеклянные игрушки легко разбиваются, осколки могут травмировать животное, поэтому лучше выбирать игрушки из натуральных материалов, таких как шелк, дерево, шерсть, бумага или папье-маше. Не оставляйте зажженные свечи в доступных местах. Любопытный пес может попробовать их на вкус и получить ожог или случайно сбить их со стола, что может привести к пожару», — предупреждает специалист.

Еда со стола

Угощения в виде салата оливье, бутербродов с икрой, шоколадного торта и других праздничных блюд лучше оставить для гостей. Для собак еда с человеческого стола (особенно праздничная) должна быть под запретом.

«Жирная, острая, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собак. Кроме несварения, такая еда может вызвать серьезные заболевания у питомца. Чтобы не испортить праздник, внимательно следите за своим питомцем. Не позволяйте ему брать еду со стола и заранее предупредите гостей, чтобы они не кормили собаку человеческой пищей. Даже маленький кусочек может стать причиной плохого самочувствия животного», — подчеркивает кинолог.