В Сети можно найти множество видеороликов, где домашние животные с интересом следят за мячом в игре, транслируемой по телевизору. Но действительно ли питомцы способны воспринимать телевизор? Осознают ли они происходящее?

В 2012 году в Великобритании вышел рекламный ролик корма для собак Bakers, созданный с целью привлечь внимание четвероногих друзей! В этом ролике использовались высокочастотные звуки, недоступные человеческому слуху. Предполагалось, что собаки будут активно реагировать на рекламу, что, в свою очередь, привлечет внимание их владельцев. Однако на практике это не сработало: многие собаки не проявили никакой реакции на телевизор.

Этот случай весьма показателен, ведь теоретически собаки должны интересоваться необычными для них звуками. Почему же некоторые из них не реагировали на рекламу, но с удовольствием смотрели видео о диких животных?

Что видят собаки?

Говоря о восприятии цвета, телевидение для собак не отличается от реальной жизни. У них дихроматическое зрение, что означает, что они видят мир в двух основных цветах — желтом и синем (в отличие от людей, обладающих трехцветным зрением, способным воспринимать весь цветовой спектр).

Считается, что собаки также имеют слегка затуманенное зрение, но более важным является тот факт, что они обрабатывают частоту кадров, или «слияние мерцания», экранов иначе, чем люди. Мы воспринимаем движение при скорости от 16 до 20 кадров в секунду, в то время как собакам требуется 70 кадров в секунду или больше. Если они смотрят на старый телевизор, это может напоминать им быстро перелистываемую книгу или даже стробоскоп. Современные телевизоры, обладая более высокой частотой кадров, могут быть более привлекательными для собак.

Тем не менее, даже если собака видит изображение, это не гарантирует, что она заинтересуется им. Обычно псы реагируют на те же вещи, которые привлекли бы их внимание в реальной жизни. Это не только визуальные сигналы, но и звуки (например, лай, писк игрушек или команды).

В исследовании, опубликованном в журнале Animal Cognition в 2013 году, ученые наблюдали за девятью собаками, чтобы выяснить, могут ли они различать других собак на экране компьютера от других животных или людей. Несмотря на небольшой размер выборки, результаты показали, что собаки способны распознавать своих сородичей на экране. Однако специалисты подчеркивают, что это вовсе не означает, что пес всегда будет реагировать на других животных в телевизоре. В какой-то момент он может стать нечувствительным к такому сигналу и просто потерять интерес.

Интересно, что в исследовании 2017 года, опубликованном в International Journal of Human-Computer Studies, ученые обнаружили, что кадры с другими животными (не собаками) совершенно не привлекают внимание питомцев!

А как обстоят дела с кошками?

В одном исследовании ученые посадили 125 кошек из приюта смотреть телевизор (до трех часов в день). Питомцев разделили на пять групп, которым показывали разные программы. В среднем кошки проводили за просмотром всего 6,1% времени. Когда они это делали, то обычно наблюдали за добычей.

Как видно, как собак, так и кошек гораздо больше интересует то, что происходит в реальном мире. Возможно, нам стоит извлечь урок из их жизнелюбия!