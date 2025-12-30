Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему количество пород кошек меньше, чем собак? 0 55

В мире животных
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?

Собаки были одомашнены раньше.

 

Собаки были приручены не менее 15 тысяч лет назад и распространились по всему миру, что способствовало появлению местных пород. Их использовали для различных целей, выводя охотничьи, пастушеские и сторожевые породы…

Кошки стали по-настоящему домашними значительно позже, примерно 3,5 тысячи лет назад (знаменитые египетские кошки выполняли роль храмовых животных, подобно обезьянам в современной Индии) и использовались исключительно как истребители домашних грызунов.

Селекция кошек проводилась гораздо менее строго: люди, конечно, выбирали понравившихся котят, но практически не занимались целенаправленным скрещиванием.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучшие друзья или непримиримые соперники: как кошка и собака могут найти общий язык?
Изображение к статье: Негативные приметы: почему черные кошки ассоциируются с несчастьем
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
Изображение к статье: Почему собака преследует свой хвост и когда стоит насторожиться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео