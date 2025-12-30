Собаки были приручены не менее 15 тысяч лет назад и распространились по всему миру, что способствовало появлению местных пород. Их использовали для различных целей, выводя охотничьи, пастушеские и сторожевые породы…

Кошки стали по-настоящему домашними значительно позже, примерно 3,5 тысячи лет назад (знаменитые египетские кошки выполняли роль храмовых животных, подобно обезьянам в современной Индии) и использовались исключительно как истребители домашних грызунов.

Селекция кошек проводилась гораздо менее строго: люди, конечно, выбирали понравившихся котят, но практически не занимались целенаправленным скрещиванием.