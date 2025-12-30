Возможно, это связано с их образом жизни.

В отличие от других представителей семейства кошачьих, львы обитают в прайдах — группах, состоящих из одного самца, нескольких самок и детенышей различных возрастов.

Члены прайда регулярно взаимодействуют друг с другом, не ограничиваясь лишь брачным сезоном. В таком социальном устройстве важны сигналы, которые помогают регулировать агрессию, в том числе позволяя определять пол соплеменника на расстоянии.

Грива, являющаяся характерной чертой взрослых самцов, выполняет именно эту функцию.