Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему грива есть только у львов, а у других кошачьих — нет? 1 153

В мире животных
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему грива есть только у львов, а у других кошачьих — нет?

Возможно, это связано с их образом жизни.

 

В отличие от других представителей семейства кошачьих, львы обитают в прайдах — группах, состоящих из одного самца, нескольких самок и детенышей различных возрастов.

Члены прайда регулярно взаимодействуют друг с другом, не ограничиваясь лишь брачным сезоном. В таком социальном устройстве важны сигналы, которые помогают регулировать агрессию, в том числе позволяя определять пол соплеменника на расстоянии.

Грива, являющаяся характерной чертой взрослых самцов, выполняет именно эту функцию.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го декабря

    Бред ! Самое уязвимое место животных, это шея, именно за неё хватает хищник нападая на жертву. У льва грива для того чтобы не было возможности прокусить шею. Поэтому лев не уязвим, оттого и считают его царем зверей! Тот кто пишет бред, есть полный дурак!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучшие друзья или непримиримые соперники: как кошка и собака могут найти общий язык?
Изображение к статье: Негативные приметы: почему черные кошки ассоциируются с несчастьем
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
Изображение к статье: Почему собака преследует свой хвост и когда стоит насторожиться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео