Исследование, проведенное биологами и ветеринарами из Медицинской школы Бристольского университета, охватило 600 здоровых домашних собак и показало, что кормление их сырым мясом привело к появлению кишечной палочки, устойчивой к широко применяемому антибиотику ципрофлоксацину. Это может угрожать не только здоровью животных, но и их владельцев. Результаты работы опубликованы в журнале One Health.

Ципрофлоксацин — это антибиотик из группы фторхинолов, который используется для лечения различных бактериальных инфекций у людей и животных. Всемирная организация здравоохранения отнесла его к числу наиболее приоритетных и критически важных антибиотиков. Развитие устойчивости бактерий к этому препарату может представлять серьезную угрозу для миллионов жизней. Кишечная палочка может вызывать инфекции мочевыводящих путей, а также приводить к инфекциям кровотока и опасному сепсису. Если бактерия устойчива к основным антибиотикам, таким как ципрофлоксацин, лечение инфекций становится значительно сложнее, а риск смертности у пациентов с резистентными штаммами возрастает.

В ходе исследования ученые обследовали 600 собак на наличие кишечной палочки, устойчивой к антибиотикам, и собрали данные от владельцев домашних животных о рационе, условиях жизни и прогулок собак, а также о применении антибиотиков.

Статистический анализ выявил, что единственным значимым фактором заражения и выделения резистентной кишечной палочки с калом у собак было кормление их сырым мясом.

«Выбор в пользу кормления собаки сырым мясом подразумевает, что человеку почти наверняка придется иметь дело с сырым мясом. Наше исследование ясно демонстрирует, что такое кормление также означает, что владельцы домашних животных могут взаимодействовать с питомцем, выделяющим устойчивую кишечную палочку», — отметил Мэтью Эйвисон, профессор молекулярной бактериологии Бристольского университета и руководитель исследования.

Ученые пояснили, что сырое мясо, которое сегодня предлагается для потребления людьми или домашними животными, с высокой вероятностью может быть заражено устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Однако при приготовлении пищи бактерии погибают, и если соблюдать осторожность, тщательно мыть руки после работы с сырыми продуктами, можно снизить риск заражения. Тем не менее, мясо для собак зачастую не предполагает термической обработки.

Рекомендации ученых для владельцев домашних животных

Исследователи подчеркивают, что можно предпринять индивидуальные меры для снижения риска попадания такой бактерии в организм.

Перейти на другой рацион, исключив сырое мясо, и выбирать мясо высокого качества, которое можно готовить.

При выборе сырого корма отдавать предпочтение мясу животных, выращенных на фермах с минимальным использованием критически важных антибиотиков.

Также необходимо внедрение более строгих правил в этой отрасли:

стимулировать производителей сырого мяса для собак закупать сырье на фермах с соответствующей политикой использования антибиотиков;

проводить тестирование мяса на наличие устойчивых к антибиотикам бактерий перед продажей.

Ученые считают, что требования к допустимому количеству бактерий в свежем мясе должны стать более строгими для компаний, если человечество хочет избежать возвращения к временам, когда у нас не было лекарств против самых простых бактерий, становившихся смертельными.



