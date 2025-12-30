Представьте себе, что в один миг все домашние кошки на планете исчезли! Больше не будет недовольных «мяу» по ночам, шерсти на тёмной одежде или аллергии. К сожалению, милые фотографии также уйдут вместе с ленивыми пушистиками. Будете ли вы скучать по котам или, наоборот, обрадуетесь? На самом деле это не столь важно, ведь эти животные оказывают значительное влияние на жизнь нашей планеты.

Кошки, как домашние, так и бездомные, могут казаться весьма беззащитными. Они любят мило выпрашивать еду, строить грустные глазки, когда на них долго не обращают внимания, и прижиматься к тёплым батареям. Однако, по словам Алана Бека, профессора ветеринарной медицины и директора Центра связи человека и животных в Университете Пердью, коты лишь делают вид! На самом деле они являются отличными хищниками с адаптивным охотничьим поведением и способны выживать даже в одиночку.

Именно поэтому Земля претерпит значительные изменения без них. Уничтожая мышей и крыс в амбарах, зернохранилищах и на различных производствах, кошки играют жизненно важную роль в контроле популяции вредителей. В Индии коты выступают в качестве главных «охранников» зерна, потери которого постоянно происходят из-за большого количества грызунов. Другими словами, без кошек у людей могло бы быть значительно меньше еды.

Безусловно, исчезновение этих пушистых хищников приведёт к резкому увеличению численности вредителей. Исследование, проведённое в 1997 году в Великобритании, показало, что обычная домашняя кошка приносит в дом более 11 мёртвых животных (включая мышей, птиц, лягушек и т. д.) за полгода. Это означает, что 9 миллионов британских кошек убивают около 200 миллионов диких особей ежегодно. В то же время работа, проведённая в Новой Зеландии в 1979 году, показала, что, когда кошки почти исчезли с небольшого местного острова, популяция крыс на нём быстро увеличилась в четыре раза.

Если численность грызунов резко возрастёт, это, безусловно, вызовет цепочку других последствий. Например, на том же острове в Новой Зеландии экологи заметили, что с ростом численности крыс популяция морских птиц, яйца которых поедают грызуны, стремительно сокращается. Если бы кошки исчезли по всему миру, численность птиц на планете значительно упала бы. В то же время популяции хищников, которые также охотятся на грызунов, наоборот, увеличились бы.

Тем не менее, несмотря на то, что кошки оказывают значительное влияние на экосистему, в некоторых странах возникли проблемы с тем, что популяция этих животных стала настолько великой, что теперь угрожает местным редким видам. Например, в Австралии бродячие и домашние кошки убивают около 390 миллионов животных в год. Эти цифры вызывают серьёзные опасения у местных экологов, поэтому они призывают власти обратить внимание на контроль численности этих питомцев.