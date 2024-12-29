Кинолог перечислил 4 худшие породы собак для дома

Британский кинолог У. Атертон назвал породы собак, которые не завел бы дома, сообщает Surrey Live.

На первой строчке в антирейтинге оказались кавказские овчарки. По словам кинолога, эти животные способны одолеть волка и медведя. Но они подозрительны к незнакомцам, рьяно отстаивают территорию, в связи с чем нередко проявляют агрессию.

На второй строчке разместились сибирские хаски. По мнению эксперта, они обладают скорее кошачьим характером, нежели собачьим.

На третью строчку специалист поместил чихуахуа. Их легко воспитывать, но приходится то и дело беспокоиться, как бы случайно не сесть на такого питомца и не причинить ему боль. А еще, как он сказал, такой любимец может запросто потеряться.

К тому же, как заметил эксперт, он не завел бы английских кокер-спаниелей. Это прекрасные охотничьи собаки, однако им трудно переключать энергию и ведут они себя чересчур активно, подытожил Атертон.