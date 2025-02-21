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В Британии появилось первое в мире лакомство для собак из культивированного мяса 1

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
В Британии появилось первое в мире лакомство для собак из культивированного мяса

Газета The Guardian сообщает, что британская сеть магазинов начала продавать уникальное лакомство для собак, изготовленное из мяса, выращенного в лаборатории. По словам ритейлера, это первый в своем роде продукт в мире.

Новинка под названием Chick Bites состоит из растительных ингредиентов, совмещенных с культивированным мясом, полученным путем выращивания клеток. Для производства не требуется убивать животных — достаточно одного образца клеток из куриного яйца.

По заявлению компании-производителя, полученное мясо имеет тот же вкус и питательную ценность, что и обычное куриное филе, но при этом его производство значительно экологичнее.

Лакомство выпущено ограниченным тиражом и пока доступно только в одном магазине в Брентфорде (Западный Лондон).

#собаки
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Давайте, ещё псин и кошаков переведите на соевое "мясо" и целебного опарыша, обработанного ультрафиолетоом, из образцового мухопитомника имени гретты тумберг.

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