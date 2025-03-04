Baltijas balss logotype

Рыбы-чистильщики помнят своих «клиентов» 0

В мире животных
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Рыбы-чистильщики помнят своих «клиентов»

На шотландских рыбных фермах растет спрос на чистильщиков — маленьких рыб, которые удаляют паразитов с других рыб.

Каждый год фермы используют более 60 миллионов чистильщиков, что вызывает обеспокоенность по поводу их вылова в дикой природе. Чистильщики, обитающие на рифах, обслуживают “клиентов”, включая крупных хищников, таких как акулы и груперы, нежно массируя.

Исследования показывают, что некоторые рыбы могут посещать чистильщиков до 144 раз в день, получая не только гигиеническую помощь, но и удовольствие от процесса. Интересно, что сами чистильщики помнят своих “клиентов” и узнают их при следующем визите.

Однако с увеличением спроса на чистильщиков их вылов в природе и последующий выпуск на фермы может негативно сказаться на экосистемах рифов. Кроме того, многие фермы убивают чистильщиков после производственного цикла для предотвращения инфекций. Это поднимает вопросы о гуманности практик в аквакультуре и необходимости защиты этих уникальных рыб.

Экологи призывают к более ответственному подходу к управлению популяциями чистильщиков, чтобы сохранить баланс в морских экосистемах.

#рыбы
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео