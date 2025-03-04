Рыбы-чистильщики помнят своих «клиентов»

На шотландских рыбных фермах растет спрос на чистильщиков — маленьких рыб, которые удаляют паразитов с других рыб.

Каждый год фермы используют более 60 миллионов чистильщиков, что вызывает обеспокоенность по поводу их вылова в дикой природе. Чистильщики, обитающие на рифах, обслуживают “клиентов”, включая крупных хищников, таких как акулы и груперы, нежно массируя.

Исследования показывают, что некоторые рыбы могут посещать чистильщиков до 144 раз в день, получая не только гигиеническую помощь, но и удовольствие от процесса. Интересно, что сами чистильщики помнят своих “клиентов” и узнают их при следующем визите.

Однако с увеличением спроса на чистильщиков их вылов в природе и последующий выпуск на фермы может негативно сказаться на экосистемах рифов. Кроме того, многие фермы убивают чистильщиков после производственного цикла для предотвращения инфекций. Это поднимает вопросы о гуманности практик в аквакультуре и необходимости защиты этих уникальных рыб.

Экологи призывают к более ответственному подходу к управлению популяциями чистильщиков, чтобы сохранить баланс в морских экосистемах.