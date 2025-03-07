Ветеринары вытащили из желудка собаки 24 носка

Случай произошел в калифорнийском городе Корона. Владельцы семимесячной собаки породы бернский зенненхунд, по кличке Луна, заметили, что питомца тошнит, а живот стал твердым и выпуклым.

Животное отвезли в ветеринарный центр. Там Луне сделали рентген и увидели в ее желудке 24 носка, резинку для волос, ортопедическую стельку для ботинок и куски ткани. Оказалось, что собака съела все эти предметы гардероба втайне от хозяев.

Ветврачи прооперировали питомца и достали все посторонние предметы. Сейчас с Луной все в порядке.

Этот случай прокомментировала ветеринарный врач Жанна Каштанова. «Иногда съеденный предмет может долгое время лежать тихо у стенки желудка, но это не проходит бесследно. Либо в итоге «належивается» эрозия и возникает гастрит, либо предмет все-таки меняет свое положение, что чревато уже развитием непроходимости. Когда инородное тело долго примыкает к слизистой стенки желудка, то в месте соприкосновения «натирается» дефект, что со временем может привести к развитию обширного воспалительного процесса. Кроме того, желудок активно сокращается — это явление называется перистальтикой, сокращения происходят и продольно, и циркулярно, то есть вариантов для смещения инородного предмета — масса», — пояснила специалист.

Она посоветовала, что если питомец склонен «пробовать на зубок» все, что плохо лежит, то нужно убирать все, что может быть проглочено, с площади, доступной для животного.