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Почему собака трясет ушами? 0

В мире животных
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Почему собака трясет ушами?

Причин для этого может быть множество: от привычки до сильного зуда. Важно ее установить, чтобы исключить серьезные заболевания. Рассказываем об основных причинах такого поведения.

«Если собака трясет ушами, важно в первую очередь осмотреть их и голову. …Когда такое поведение питомца вызывает опасения, необходимо посетить ветеринарного врача. <…> Не затягивайте с походом к специалисту, иногда потряхивания ушами могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем любимца», – комментирует ветеринар Владимир Голубев.

Привычка или стресс

Некоторые собаки имеют привычку потряхивать головой. Кроме того, эти действия могут говорить о стрессе или дискомфорте.

Воспалительные заболевания

Причиной также может быть отит – острый воспалительный процесс. При этом заболевании собака испытывает резкую боль, которая усиливается от прикосновения. Чтобы облегчить ощущения, питомец будет трясти головой.

Инородный предмет

Собаке могут попасть в уши частички травы, песок и другие инородные предметы на прогулке. Чтобы освободиться от них, питомец может трясти ушами.

Аллергия

Если у собаки аллергия, это может стать причиной зуда и раздражения, в том числе в ушных раковинах. Кожа внутри них может покраснеть и воспалиться. Питомец будет чесать их и трясти головой.

Блошиная инвазия

Укусы блох могут привести к сильному зуду и болезненности.

Как помочь собаке

«Хочу предостеречь собаководов от постановки диагноза и самостоятельного лечения. Ваши действия могут ухудшить состояние питомца, вызывав серьезные осложнения, вплоть до глухоты», – добавляет Голубев.

Постарайтесь внимательно рассмотреть голову и уши питомца. Если вам не удалось выявить причину, а собака продолжает испытывать боль или зуд, необходимо обратиться за консультацией в ветеринарную клинику.

Специалист осмотрит собаку, произведет необходимые манипуляции, в том числе сбор анализов, а после поставит диагноз, исходя из которого будет назначено грамотное лечение.

#собаки
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