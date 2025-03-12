Чем усики комаров так заинтересовали ученых?

Ученые из Университета Пердью в Индиане исследуют усики комаров для улучшения методов обнаружения стихийных бедствий.

Профессор Пабло Заваттьери и его команда работают с 3D-печатной моделью головы комара, изучая, как эти насекомые воспринимают вибрации. Комары используют антенны вместо традиционных ушей, что позволяет им выделять важные звуковые сигналы даже на фоне шума, создаваемого собственными крыльями.

Докторант Фани Сакет Дасика отмечает, что исследование структуры сенсорных волосков на усиках также может помочь в создании новых акустических датчиков и шумоподавляющих материалов. Команда использует микро-КТ-визуализацию для анализа антенн разных видов комаров, выявляя их чувствительность к звукам.

Технологии, испирированные природой, открывают новые горизонты в биомиметике и акустике, обещая изменить городской ландшафт.