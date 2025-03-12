Какая рыба — самая умная?

У манты, крупнейшей океанской рыбы, самый большой мозг среди всех ее собратьев. Эти хрящевые рыбы, относящиеся к роду Mobula, известны своим грациозным поведением в воде и способностью преодолевать большие расстояния в поиске пищи.

Исследования показывают, что манты обладают развитыми навигационными умениями и могут ориентироваться на искусственные визуальные сигналы, к примеру, огни фонарей, установленных людьми.

Эксперты подчеркивают: интеллект не всегда определяется величиной мозга. Например, у птиц с маленьким мозгом были обнаружены высокие умственные способности. Исследователи также отмечают сложность измерения интеллекта у животных, так как разные виды адаптировались к своим условиям.