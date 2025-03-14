Может ли человек питаться кормом для собак или кошек?

Корм для домашних питомцев предлагает огромное разнообразие сортов от «куриной грудки в овощном соусе» до «морепродуктов на гриле». Иногда этот ассортимент звучит аппетитнее и интереснее, чем дешевые сосиски или шаверма у вокзала. Что же плохого может случиться, если человек попробует кошачий корм или начнет им питаться постоянно?

Большая часть корма для домашних животных производится из пищи, которую люди не переваривают. Часто это внутренние органы крупного рогатого скота, обрывки мышц, кровь и субпродукты (например, кожа).

Некоторые виды кормов для питомцев сырые. Человеку нельзя есть сырое мясо, независимо от того, предназначено оно для животных или людей. Употребление в пищу сырого или недоваренного мяса связано с инфекциями, вызванными вредными организмами, такими как сальмонелла, листерия и кишечная палочка.

Кошачий и собачий корм содержит большое количество витамина A животного происхождения. Переизбыток витамина A может привести к различным осложнениям. Их список начинается от бессонницы и головной боли и заканчивается снижением костной массы и самопроизвольными переломами.

В собачьем корме почти нет витамина C, так как животные могут самостоятельно вырабатывать его в печени. Дефицит витамина C у человека приводит к проблемам кожи, истощению, ослаблению иммунитета и развитию таких заболеваний, как цинга. Поэтому питаться только собачьим кормом нельзя.

Что в итоге?

Человек может выиграть спор, съев упаковку влажного корма для кошки. Он может прожить пару дней, питаясь кормом для питомцев, если ему не хватает еды. Но в долгосрочной перспективе питание только едой для животных приведет к серьезным проблемам.