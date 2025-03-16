Почему собаки постоянно облизывают хозяев?

Дата публикации: 16.03.2025
Не любите, когда ваш «слюнявый друг» активно облизывает вас? Но это его способ выразить свою привязанность.

Нет ничего лучше, чем прийти домой и почувствовать, что собака ждала вас весь день, вот только эти слюнявые поцелуи не всегда кстати. Хотя облизывание вашей собаки часто является признаком привязанности, иногда такое поведение имеет более необычные мотивы.

В чем причина?

Собаки демонстрируют свою любовь, облизывая вас. Как поясняют в Клубе собаководства, это успокаивающее и инстинктивное действие, которое напоминает им о том, как их матери относились к ним, когда они были щенками.

Облизывание высвобождает у собак дофамин и эндорфины и помогает им находить общий язык с другими. Более того, собаки могут лизать своих спутников-людей в знак сочувствия. Исследования показывают, что наши четвероногие друзья чаще «целуют» нас, когда мы явно расстроены, что, возможно, указывает на то, что они хотят выразить беспокойство и поднять нам настроение.

Иногда облизывание имеет другое, гораздо менее милое объяснение: ваша собака хочет, чтобы вы... стошнили ей еду. Такое поведение может быть унаследовано от диких предков вашего питомца. Исследователи диких псовых — волков, койотов, лис и других диких собак — сообщают, что щенки лижут лицо и морду своей матери, когда она возвращается с охоты к своему питомцу в логово, где она срыгивает еду для детенышей. Этот инстинкт, вероятно, сохраняется у одомашненных собак. Если ваша собака больше заинтересована в том, чтобы лизать лицо, чем в какие-либо другие части тела, возможно, причина в этом.

Собаки также могут «целовать» вас, потому что натуральная соль на вашей коже приятна им на вкус. Пот в основном содержит натрий и воду, поэтому после тренировки вашему питомцу может хотеться вас облизать. Некоторые ароматизированные лосьоны и средства для мытья тела также могут им понравиться.

Если облизывание чрезмерное, это может быть признаком поведенческих проблем. В некоторых случаях собаки делают это, чтобы справиться со скукой, тревогой или стрессом, и это даже может быть симптомом обсессивно-компульсивных расстройств. Если вы заметили, что ваша собака безостановочно лижет вас, обратите внимание на важные детали, например, когда это началось, что вызвало это действие и как долго оно длится. Обратитесь к ветеринару как можно скорее, чтобы решить проблему.

Автор - Андрей Хазов
