Ветврач в Швеции случайно выпил раствор для эвтаназии

Владелица десятилетней кавказской овчарки по кличке Тарзан решила усыпить животное после того, как он начал проявлять агрессивность. Однако во время процедуры произошел инцидент. Ветврач, который готовил фрикадельки с усыпляющей жидкостью, случайно брызнул веществом себе в лицо и проглотил лекарство.

Это произошло во время скармливания псу фрикаделек с лекарством, пишет шведское издание Аftonbladet.

Собаке удалось передать четыре котлетки через окно в машине, но из пятой фрикадельки жидкость брызнула в лицо ветврачу. Ветспециалиста с тошнотой и головокружением увезли на скорой. Он смог вернуться на работу только на следующий день, чтобы продолжить процедуру эвтаназии животного. Собаку усыпили.

Инцидент с ветврачом оформили как производственную травму.