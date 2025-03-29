Смогли бы собаки выжить без людей?

Представьте, что люди внезапно исчезли, и собакам нужно заботиться о себе самостоятельно. Джессика Пирс, автор книги «Собачий мир», уверена, что собаки смогли бы выжить без людей, вернувшись к своим диким корням. Они сохранили многие навыки своих предков-волков, что позволяет им эффективно охотиться или хотя бы отыскивать падаль.

Однако не всем породам удалось одинаково приспособиться к существованию в диких условиях: мопсы и бульдоги, например, часто подвержены проблемам со здоровьем, что явно помешало бы им успешно добывать пищу, особенно в условиях жесткой конкуренции с собратьями.

Впрочем, отсутствие людей позволило бы собакам довольно быстро генетически смешаться и таким образом адаптироваться к среде, что улучшило бы их шансы на выживание. Исследования показывают, что бродячие псы скрещиваются с волками на территории Европы.

Пирс и ее коллеги полагают, что собаки не будут страдать психологически без людей. У бездомных собак больше свободы и меньше ограничений, а в целом для их благополучия еда важнее, чем человеческое общество.