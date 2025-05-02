Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правда ли, что пираньи могут съесть целую корову? 1 1140

В мире животных
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что пираньи могут съесть целую корову?

В 1913 году Теодор Рузвельт охотился в Бразилии и стал свидетелем инцидента, который навсегда изменил восприятие пираний.

На берегу реки Амазонки он наблюдал, как стая этих рыб с яростью атакует угодившую в воду корову. Это вдохновило его на написание книги «По бразильской глуши» в 1914 году.

Рузвельт утверждал, что пираньи способны откусить пальцы человеку и калечат пловцов, а любое раненое животное, попавшее в воду, они попросту разрывают в клочья и пожирают. Так родилась легенда о пираньях, которую подхватил Голливуд и затем использовал во множестве фильмов ужасов.

Однако стоит разобраться, действительно ли эти рыбы заслуживают такой дурной репутации.

Пираньи, обитающие в реке Амазонке от Аргентины до Колумбии, действительно могут обглодать корову или человека до костей за короткое время. Но их размер — около 25 см и вес 1,3 кг — не так уж велики. Наиболее агрессивная из 20 видов, краснобрюхая пиранья, вырастает именно до указанных параметров, и лишь черная пиранья обычно крупнее.

Важно отметить, что не размер определяет их свирепость, а зубы. Рузвельт не соврал: атаки пираний возможны, но это не значит, что они представляют постоянную угрозу для людей.

×
Читайте нас также:
#рыбы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео