В 1913 году Теодор Рузвельт охотился в Бразилии и стал свидетелем инцидента, который навсегда изменил восприятие пираний.

На берегу реки Амазонки он наблюдал, как стая этих рыб с яростью атакует угодившую в воду корову. Это вдохновило его на написание книги «По бразильской глуши» в 1914 году.

Рузвельт утверждал, что пираньи способны откусить пальцы человеку и калечат пловцов, а любое раненое животное, попавшее в воду, они попросту разрывают в клочья и пожирают. Так родилась легенда о пираньях, которую подхватил Голливуд и затем использовал во множестве фильмов ужасов.

Однако стоит разобраться, действительно ли эти рыбы заслуживают такой дурной репутации.

Пираньи, обитающие в реке Амазонке от Аргентины до Колумбии, действительно могут обглодать корову или человека до костей за короткое время. Но их размер — около 25 см и вес 1,3 кг — не так уж велики. Наиболее агрессивная из 20 видов, краснобрюхая пиранья, вырастает именно до указанных параметров, и лишь черная пиранья обычно крупнее.

Важно отметить, что не размер определяет их свирепость, а зубы. Рузвельт не соврал: атаки пираний возможны, но это не значит, что они представляют постоянную угрозу для людей.