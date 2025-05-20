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Сухой нос у собаки — не всегда признак болезни: объясняет кинолог 0 329

В мире животных
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Сухой нос у собаки — не всегда признак болезни: объясняет кинолог

Распространённое мнение о том, что у здоровой собаки нос обязательно должен быть влажным, не совсем верно.

Кинолог Вячеслав Голубев развеял этот миф, отметив, что состояние носа зависит от множества факторов и не всегда сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Зачем собаке влажный нос

По словам эксперта, нос у собак выполняет не только обонятельную функцию, но и участвует в терморегуляции. Он может увлажняться либо за счёт секреции, либо при облизывании. Это способствует охлаждению организма и защите от перегрева. Кроме того, влага помогает задерживать пыль и усиливает восприятие запахов.

Холодный нос улавливает тепло

Интересно, что холодный и влажный нос позволяет собаке ощущать даже тепловое излучение. Благодаря этому во время охоты животное может ориентироваться не только на запах, но и на тепло, исходящее от потенциальной добычи. Об этом сообщает «Мослента».

Когда сухость — это норма

Состояние носа собаки может меняться в течение дня. На него влияют:

температура и влажность воздуха,
физическая активность,
фаза сна или бодрствования,
возраст — у щенков нос чаще бывает сухим.

Сухой нос после пробуждения — явление абсолютно нормальное.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если помимо сухости появляются тревожные симптомы — чихание, корочки, загрязнения, вялость, плохой аппетит или учащённое дыхание — это повод для визита к специалисту. В таких случаях сухой нос действительно может быть признаком болезни.

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