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Рыбы тихо сражаются с изменениями климата на морском дне 0 314

В мире животных
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Рыбы тихо сражаются с изменениями климата на морском дне

Когда речь заходит о климатических “героях”, рыба может даже не приходить на ум сразу.

Однако многие виды, которые мы употребляем в пищу, активно участвуют в изменении структуры морского дна через процесс, известный как биотурбация. Он играет важную роль в хранении углерода на дне океана.

Исследование Университета Эксетера показало, что 185 видов рыб, включая атлантическую треску и европейского угря, активно перемешивают морские отложения, влияя на здоровье экосистем и климат. Биотурбация изменяет физические и химические характеристики донных осадков, что критически важно для поглощения парниковых газов.

Однако многие из этих рыб сталкиваются с угрозами из-за интенсивного вылова. Например, европейский угорь и атлантическая треска получили максимальные оценки за свою роль в биотурбации, но находятся под угрозой исчезновения. Чрезмерный лов, изменение климата и деградация среды обитания приводят к значительному сокращению их популяций.

Открытие подчеркивает важность сохранения этих видов не только для экосистем, но и для борьбы с изменением климата.

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