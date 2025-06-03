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Драма онлайн: Sadales tīkls показал «закон распределения» в природе 0 661

В мире животных
Дата публикации: 03.06.2025
grani.lv
Драма онлайн: Sadales tīkls показал «закон распределения» в природе

31 мая и 1 июня стали печальными днями для всех, кто следит за жизнью белых аистов через онлайн-трансляции Sadales tīkls из самого знаменитого гнезда аистов в Латвии. За эти два дня из гнезда были выброшены два младших птенца. Каждый из родителей выбросил по одному аистёнку, сообщает Spoki.lv.

Как сообщают очевидцы, днём 31 мая самка аиста (мама) приняла решение избавиться от одного из самых маленьких птенцов в гнезде. Несмотря на то, что самец по имени Тио уже тогда начал вести себя агрессивно по отношению к оставшемуся младшему птенцу, окончательное решение он принял только 1 июня — тогда и второй младший птенец был выброшен из гнезда.

Подобные сцены вызывают у людей сильные эмоции — они кажутся жестокими и несправедливыми. Но в мире дикой природы это естественное явление.

Как объясняет Латвийский фонд природы (LDF), «в природе существуют механизмы, обеспечивающие продолжение вида — выживают сильнейшие птенцы и то количество, которое возможно прокормить в конкретных условиях. У белых аистов это устроено так: птицы откладывают больше яиц, птенцы появляются разного размера, и нередко самые младшие не выживают. Они погибают по-разному — это хорошо известно людям, у которых во дворах или деревнях есть гнёзда белых аистов».

LDF подчёркивает, что это — механизм саморегуляции вида. И хотя вмешательство человека может быть эмоционально понятным и продиктованным самыми добрыми намерениями, оно будет противоречить законам природы.

Этот момент стал тяжёлым напоминанием о том, как функционирует дикая природа — не всегда справедливо с человеческой точки зрения, но целесообразно с точки зрения выживания вида.

А не пора ли нам заменить аиста, как символа деторождения? Пускай будет хоть бобер....

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#природа #дикие животные
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