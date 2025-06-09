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Останки динозавров могут помочь в борьбе с раком 0 382

В мире животных
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Останки динозавров могут помочь в борьбе с раком

В Университете Англии и Имперском колледже Лондона применили палеопротеомные технологии для анализа окаменевшей части динозавра Telmatosaurus transsylvanicus, обитавшего 66–70 млн лет назад на территории нынешней Румынии.

В ходе исследований обнаружены структуры, похожие на эритроциты, что открывает новые возможности для изучения древних болезней, в том числе рака.

Идея проекта возникла в 2016 году, когда до профессора Джастина Стеббинга дошла весть о доисторическом ящере с челюстной опухолью, аналогичной амелобластоме у людей.

Эксперты извлекли окаменелость и детально проанализировали ее, используя высокоразрешающую электронную микроскопию. Результаты показали, что мягкие ткани способны сохраняться в ископаемых чаще, чем считалось ранее.

Анализ белков и биомаркеров принесет новые сведения о болезнях древних существ и может повлиять на методы лечения рака у людей. Ученые подчеркивают важность сохранения ископаемых для будущих исследований молекулярной биологии и экологии.

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#динозавры
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