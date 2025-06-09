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Самая опасная птица в мире оказалась на грани вымирания 0 876

В мире животных
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Самая опасная птица в мире оказалась на грани вымирания

Южные казуары с острыми, как бритва, когтями, неоново-синей шеей и высоким коричневым «шлемом» представляют собой яркое зрелище, однако становятся все более редкими из-за угрозы исчезновения.

Согласно обновленному национальному плану восстановления, австралийское правительство сотрудничает с коренными народами и организациями по охране окружающей среды, чтобы обеспечить сохранение этих уникальных птиц.

План включает выкуп земель для создания природных коридоров, более эффективные дорожные знаки для предотвращения аварий с участием казуаров и образовательные программы для собаководов о предотвращении нападений питомцев на пернатых.

Несмотря на финансовые трудности, существует надежда, что эти меры помогут спасти это вид, который, невзирая на свою сварливость и устрашающий вид, играет важную роль в биоразнообразии региона.

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