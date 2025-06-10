Исследование: правда ли что люди выглядят, как их питомцы?

Многие владельцы собак задаются вопросом, есть ли у них что-то общее со своими питомцами, включая такие характеристики, как темперамент, общительность или даже немного упрямства. Идея о том, что люди и собаки похожи друг на друга, не просто стереотип. Некоторые исследователи изучали этот вопрос, и у них есть достаточно интересные результаты!

Понимание того, что известно на данный момент о сходстве между людьми и собаками, имеет большое значение. Это может показать, влияет ли восприятие схожих физических и личностных черт на качество отношений хозяев со своими питомцами.

Что говорит наука

Исследования предполагаемого сходства между людьми и их собаками направлены на то, чтобы понять, являются ли такие представления точными и как они влияют на отношения между видами.

В недавнем обзоре обобщены результаты 15 эмпирических исследований, в которых изучались сходства между парами собака-человек, как во внешнем виде, так и в личностных качествах. Что касается личностных качеств, то полученные данные свидетельствуют о том, что собаки и их опекуны могут обладать схожими чертами, такими как уровень экстраверсии, тревожности и общительности.

Более того, некоторые люди, похоже, выбирают собак, которые внешне похожи на них, особенно при выборе чистокровных пород. Интересно, что, по-видимому, существует связь между длиной волос женщин и их предпочтением собак с похожей длиной ушей, в то время как женщины с которой стрижкой, похоже, предпочитают короткоухие породы.

Но почему это происходит?

Одна из гипотез связана с нашей эволюционной историей, поскольку мы склонны искать единомышленников.

В эволюционных контекстах пребывание в сплоченных и предсказуемых группах способствует сотрудничеству и выживанию. Эти стереотипы продолжают влиять на наши взаимоотношения с окружающими, способствуя установлению связей с людьми, которые, по-видимому, соответствуют нашим ценностям, поведению или даже физическим особенностям. Очевидно, аналогичные механизмы влияют на то, как мы относимся к собакам.

Другие объяснения личностного сходства могут быть связаны с эмоциональным обменом между людьми и их собаками, взаимным регулированием, подкреплением поведения и обучением посредством наблюдения и имитации.

Другое исследование предполагает, что сходство между владельцами и их собаками может быть особенно заметно в области глаз. Другие исследования указывают на положительную корреляцию между индексом массы тела владельцев (ИМТ) и степенью избыточного веса их собак, что, возможно, связано с общим образом жизни.

Важно отметить, что во многих из этих исследований используются анкеты, на которые отвечают сами опекуны. Это может привести к тому, что некоторые люди будут утверждать, что результаты отражают только восприятие самих хозяев.

Однако группа исследователей попросила участников, которые никогда не встречались с парами «собака-владелец», сопоставить фотографии собак и их хозяев на основе предполагаемого сходства. Интересно, что участники смогли правильно сопоставить большинство пар. Это открытие позволяет предположить, что сходство может быть не только вопросом восприятия хранителя.