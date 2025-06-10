Как защититься от комаров: советы биолога

По ее словам, репелленты следует наносить исключительно на одежду. Если нанести их непосредственно на кожу, эффективность средств снижается, а кроме того, они могут вызвать раздражение на открытых участках тела.

Также эксперт порекомендовала использовать эфирные масла и ароматы цитрусовых. Для отпугивания насекомых можно разместить на полу лимон, в который воткнуты бутоны гвоздики. Такой способ создаст воздушный шлейф, отпугивающий комаров. Кроме того, насекомые не любят запах мяты и ботвы помидоров, отметила специалист.

В то же время цветочные ароматы, напротив, привлекают комаров. Поэтому женщины, использующие подобные духи, чаще подвергаются их укусам, подчеркнула Баранова.