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В Евросоюзе разработали правила разведения собак и кошек 1 661

В мире животных
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
В Евросоюзе разработали правила разведения собак и кошек

Комитет ЕС по сельскому хозяйству утвердил первые европейские стандарты разведения домашних животных. Они вступят в силу, если их поддержат в Европарламенте и Совете ЕС.

Правила будут касаться всех заводчиков, в том числе распространяющих котят и щенков в интернете. Исключение — хозяева, которые пристраивают потомство реже, чем каждые полтора года.

Новыми правилами вводится обязательное чипирование и регистрация всех рожденных котят и щенков в национальных базах стран — членов Евросоюза. Сведения из этих реестров будут собирать в Единую индексную базу данных под контролем Еврокомиссии, сообщает Animal’s Health.

Устанавливается запрет на случку собак и кошек с близкими родственниками: братьями, сестрами, родителями, бабушками и дедушками. Новорожденные щенки и котята должны оставаться с матерью как минимум до достижения ими восьминедельного возраста. Чтобы предотвратить эксплуатацию животных, предлагается также ограничить количество пометов на одну самку с введением обязательных периодов отдыха между беременностями. Срок перерыва не уточняется.

Также в комитете предлагают запретить разведение пород с «излишними экстерьерными особенностями». Эти породы также впредь не будут допускать к участию в выставках.

Для того чтобы закрыть лазейку для поставок котят и щенков из третьих стран, вводится требование по обязательному чипированию перед ввозом и регистрации животных в национальной базе в течение двух рабочих дней после въезда. Тот, кто временно приезжает с питомцем на территорию Евросоюза, должен подать сведения в онлайн-базы не позднее чем за пять рабочих дней до пересечения границы.

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#животные
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    До такого маразма даже во времена КПСС не додумались.

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