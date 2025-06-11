Как гадюки помогают африканским фермерам бороться с грызунами

На сельскохозяйственных угодьях Африки нередко появляются незваные гости, уничтожающие урожай. Многие люди обвиняют в этом всех змей, однако исследования профессора Грэма Александера из Университета Витватерсранда показывают иную картину.

Шумящие гадюки (Bitis arietans), обитающие на больших пространствах Африки к югу от Сахары, играют важную роль в контроле популяции грызунов, наносящих вред посевам. Эти змеи, маскируясь и оставаясь неподвижными, эффективно ловят грызунов, помогая фермерам сокращать потери урожая.

Одна шумящая гадюка может съесть до десяти мелких грызунов за раз, обеспечивая постоянную защиту аграрных угодий без дополнительных затрат. В отличие от млекопитающих-хищников, таких как ласки и рыси, которые увеличивают потребление пищи лишь в три раза, шумящие гадюки могут увеличить его в 12 раз. Эти змеи способны обходиться без питания до двух лет, оставаясь в экосистеме как “резервный” хищник, готовый активизироваться при росте численности грызунов, что делает их ценными для сельского хозяйства.