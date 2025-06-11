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Обезроживание носорогов в Африке помогает бороться с браконьерами 0 314

В мире животных
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Обезроживание носорогов в Африке помогает бороться с браконьерами

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что обезроживание носорогов в Африке существенно снизило уровень браконьерства в окрестностях национального парка Крюгера на севере Южной Африки.

Этот регион является домом для четверти мировой популяции носорогов и особенно страдает от браконьерства.

Работа учёных длилась семь лет и завершилась в 2023 году. Она предоставила долгожданные доказательства того, что удаление рогов у носорогов, которое необходимо повторять каждые два года (так как рога отрастают), действительно помогает им выживать, даже если это сказывается на их внешнем виде.

Исследование проводилось в 11 резерватах вокруг парка Крюгера. Восьми из них проводилось обезроживание, а в трёх — нет. Учёные также сравнили данные до и после удаления рогов.

Результаты показали, что регулярное обезроживание приводит к устойчивому снижению браконьерства. Удаление рогов у более чем 2000 носорогов позволило снизить количество случаев браконьерства на 78% в восьми исследуемых резерватах. По словам исследователей, хотя рог — важная часть облика носорога, его удаление — это вынужденная мера, которая позволила сохранить сотни жизней.

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