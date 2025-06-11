Суровая сигарная акула вырезает куски из добычи

Эти рыбы длиной около 50 см обитают в тропических и субтропических водах, где днем находятся на глубине, а ночью поднимаются к поверхности.

Их также называют акулами-ножами или акулами-резаками (английское cookiecutter shark образовано от формочки для вырезания теста в форме печенья для последующего запекания).

Акулы-ножи известны своей уникальной техникой охоты: они присасываются к более крупным животным, таким как тунцы и дельфины, и, вращая тело, отрывают куски мяса, оставляя круглые «печеньевые» вырезы. Хотя случаи нападения на людей редки, зарегистрировано семь инцидентов, шесть из которых произошли на Гавайях.

Исследование 2024 года показало связь между безлунными ночами и риском нападений акул. Авторы исследования, Стивен Миналья и Мелоди Лигл, надеются, что их выводы помогут повысить безопасность пловцов в проливах и других водоемах.