Как определить, сколько лет вашей собаке по человеческим меркам: спросили у кинолога

Безусловно, каждому хозяину хочется знать, сколько хотя бы примерно лет его питомцу в переводе на человеческие мерки. В интернете много онлайн-калькуляторов, позволяющих определить возраст, даже исходя из размера собаки. Долгое время распространенной была версия, что один собачий год равен семи человеческим. Однако на деле все оказывается не так просто.

Эксперты объяснили, что не так с системами подсчета возраста собак, и можно ли на самом деле понять, сколько прожил питомец по человеческому времяисчислению.

«Процесс взросления отличается у каждой собаки и зависит от породы. Маленькие декоративные, например, в среднем живут дольше крупных и гигантских пород. Поэтому привести всех к единой системе невозможно. Есть калькуляторы, которые учитывают даже размер питомца, но стоит понимать, что и они имеют погрешности, хотя на сегодняшний момент являются, пожалуй, наиболее точными», – рассказывает кинолог Владимир Голубев.

От чего зависит продолжительность жизни собаки?

Рекомендации будут стандартными, однако для их выполнения требуется система и регулярность. У здоровой собаки шанс стать долгожителем намного выше. Для этого нужно соблюдать норму физических нагрузок в зависимости от породы, следить за качеством корма и избегать лишнего веса – ожирение серьезно сокращает продолжительность жизни.

Минимум раз в год следует посещать ветеринара для профилактического осмотра. Питомец также должен проходить курс вакцинации раз в год и обрабатываться от паразитов раз в три месяца. И, конечно же, потребуется ваша любовь на протяжении всей его жизни.

Как определить возраст собаки – хотя бы примерно?

Возраст с точностью до года определить не получится никогда. Можно лишь ориентироваться на примерные значения и определенные признаки. Например, в возрасте года собака достигает половозрелого периода – это примерно 13-15 лет в человеческом эквиваленте. К двум годам она достигает «расцвета сил». У небольших пород это сравнимо с 22-24 годами, а у более крупных – ближе к 30.

С 7 лет собаки традиционно начинают стареть. Но это не значит, что в этот период они теряют активность. Человек в 45–50 лет часто еще вполне молод – в случае с питомцами это работает примерно так же. Исключением чаще всего могут быть только гигантские породы: обычно в 7 лет они уже становятся настоящими старичками. Да и живут они меньше – в сравнении с небольшими породами разница бывает велика.

В среднем, собаки-гиганты живут до 10 лет. В их случае это равно 85 годам. Небольшие доживают до 15 — примерно до 75 лет. Но еще раз подчеркнем: речь идет лишь о средних значениях.

Можно ли определить возраст собаки более точно?

Сделать это сможет ветеринарный специалист, профессиональный кинолог или даже опытный собаковод – им достаточно осмотра. О возрасте будут свидетельствовать прежде всего физическое состояние, а также глаза, шерсть и зубы. Причем последние являются наиболее надежным маркером. До 2 лет зубы должны быть здоровыми. К 5 годам допускается изменение цвета, появление черных точек и потемнений. Плохой сигнал – потеря постоянных зубов раньше 10 лет. Глаза также многое показывают: у стареющей собаки взгляд становится блеклым, нередко начинаются проблемы со зрением.

Хозяину намного важнее уметь определять состояние здоровья питомца, чем возраст с точностью до года. От состояния питомца и будет зависеть продолжительность его жизни. Также ответственный хозяин любит животное одинаково и щенком, и в старости – и это единственный верный подход.