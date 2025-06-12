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Собаки-сомелье: могут ли животные выбирать лучшие вина и насколько это безопасно 0 374

В мире животных
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Собаки-сомелье: могут ли животные выбирать лучшие вина и насколько это безопасно

С профессией сомелье, кажется, знакомы все. Но оказывается, далеко не только люди способны определять хорошие вина. Собаки делают это не хуже, а порой у них это получается намного лучше!

«Говоря о собаках-сомелье, конечно, нет речи о том, что питомцы пробуют вина. Любой алкоголь является смертельно опасным продуктом для животных. Собаки ориентируются на винодельнях благодаря своему уникальному нюху. Правда, сейчас на рынке появляются безопасные вина и шампанское для животных, но кинологи не советуют давать даже такой продукт. Это кажется просто каким-то маркетинговым ходом, не более, а для рациона собаки не представляет особой пользы», – объясняет кинолог Владимир Голубев.

Так если собаки не пробуют вино, то как же они могут быть сомелье?

Оказалось, что собаки, за счет своего острого нюха, могут быть полезны на каждом этапе производства вина. Начинается все с выращивания винограда – специально обученные питомцы способны выявлять вредителей даже на ранних стадиях. Этот феномен исследовали ученые, и они пришли к выводу, что псы действительно намного лучше работников находят не только яйца и личинки насекомых, но и определяют грибок, который поражает листья растений.

Но вредители и грибки – не единственная проблема в мире виноделия. Сомелье утверждают, что главный бич бутилированного вина – так называемая «пробковая болезнь». Пробки, сделанные из натурального материала, могут также стать жертвой вредителей. Кроме того, они подвержены гниению из-за неправильных условий хранения. Именно поэтому специалист, прежде чем предложить вам вино, всегда сначала нюхает пробку. Если вдруг сомелье определит плохой запах – вино испорчено, и его нельзя употреблять.

Логичным будет вопрос: «Почему виноделы не перейдут на современные безопасные пробки?». Виноградники, особенно с древнейшей историей, не хотят отказываться от своих традиций, даже если это чревато тем, что часть вина окажется непригодной. Вот и приходится сомелье определять эту самую «пробковую болезнь». Однако, опять-таки, выяснилось, что с этой задачей порой намного лучше справляются собаки.

Нюх питомцев позволяет определять испорченное вино даже в закупоренных бутылках.

Какие породы подойдут на роль сомелье?

Часто в роли сомелье можно встретить лабрадоров, но конкретных причин за этим не стоит. Шанс стать специалистом по вину есть у каждой породы, особенно если собака живет на винодельне с самого рождения и привыкла ко всем этим запахам с раннего возраста. Известная собака-сомелье, о которой в свое время не раз писали СМИ, была Луиза из Австралии. Ее порода – бладхаунд. Эту породу из Арденн очень часто задействовали в качестве ищейки или следопыта. Поэтому неудивительно, что она смогла освоить и определение некачественного вина.

Кинологи подтверждают: собаки действительно могут стать отличными сомелье. Однако пока что подобная практика распространена не повсеместно. Может ли это быть связано с тем, что работники виноделен и ресторанов боятся потерять работу? Вряд ли. Хотя однозначно утверждать не беремся...

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