Топ-5 любопытных фактов о больших кошках

Большие кошки — сильные, скрытные и загадочные представители животного мира. Представляю вашему вниманию 5 интересных фактов об этих величественных хищниках.

Ягуары обладают самой мощной челюстью среди всех кошачьих, способной прокусить даже панцирь черепахи.

Снежный барс не умеет рычать, в отличие от львов, тигров, леопардов и ягуаров.

Черные ягуары и черные леопарды — это такие же виды, как и их пятнистые собратья, только с уникальной генетической окраской.

Размеры и пропорции тела значительно варьируются внутри каждого вида, иногда даже больше, чем между разными видами.

Пятнистых больших кошек иногда тоже называют пантерами, хотя обычно этим термином обозначают черных особей.