Ягуар и леопард: есть ли между ними разница?

Ягуары и леопарды обитают в разных регионах: ягуары встречаются в Америке, а леопарды — в Африке и некоторых частях Азии. Эти два вида имеют общего предка, который жил в эпоху между 3,6 и 2,5 млн лет назад, после чего ягуары отделились от леопардов и львов.

Ягуары начали расселяться по Евразийскому плато около 2 млн лет назад и мигрировали через Берингов мост в Северную Америку, став единственным представителем рода Panthera в Западном полушарии. Леопарды, в свою очередь, отделились от львов также около 2 млн лет назад и распространились по Африке и Азии.

Несмотря на внешнее сходство, между ними есть тонкие различия. Пятна на шкурах ягуаров и леопардов отличаются: у ягуаров розетки часто имеют центральные пятна, тогда как у леопардов их нет. Эти узоры помогают хищникам оставаться незаметными в частично затененных ландшафтах, где они выслеживают добычу.

Ягуары охотятся с помощью силы и техники засады, в то время как леопарды более универсальны — они умеют лазить по деревьям и быстро перемещаться. Они обладают мощным телом и сильными челюстями, что делает их одними из самых сильных хищников среди кошачьих.