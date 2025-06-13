ИИ приблизил человечество к разгадке языка животных

Дарвин выдвинул гипотезу, что речь у людей могла развиться под влиянием пения птиц, и первые слова наших предков были межвидовыми коммуникациями.

В настоящее время идет гонка за расшифровку языка животных, с призами в 10 миллионов долларов от Фонда Джереми Коллера для исследователей, которые смогут разгадать этот код.

Проект Ceti (Cetacean Translation Initiative) использует ИИ для анализа звуков кашалотов, которые общаются с помощью сложных кодов. Исследования показывают, что кашалоты имеют различные диалекты и используют щелчки как пунктуацию.

Google представила DolphinGemma — программу ИИ для перевода дельфиньей речи, основанную на данных за 40 лет.

Важно помнить, что звуковые ландшафты планеты страдают от деградации. Шум от судоходства и добычи полезных ископаемых увеличил фоновые помехи в океанах, мешая китам и дельфинам общаться. Песни горбатых китов, удивительные вокальные произведения, могут затеряться в этом шуме, что угрожает их миграциям и размножению.