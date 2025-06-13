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Осьминог отрастил после атаки хищника девятую конечность 0 452

В мире животных
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Осьминог отрастил после атаки хищника девятую конечность

Осьминоги, известные своим умом и способностью к регенерации, могут восстанавливать утраченные щупальца.

Исследовательская команда изучила самца обыкновенного осьминога (Octopus vulgaris), который потерял три щупальца после нападения хищника. Два щупальца восстановились нормально, а одно из них раздвоилось, в результате чего у осьминога стало девять конечностей.

С декабря 2021 года по май 2022 года команда проводила наблюдения за поведением осьминога в бухте на Ибице, классифицируя его действия как “безопасные” или “рискованные”. Щупальца были пронумерованы, и чаще всего животным использовались L1 и R1a. Более поврежденные конечности реже участвовали в рискованном поведении, что может указывать на наличие “памяти о боли”. Это значит, что осьминоги могут избегать участков, ассоциирующихся с опасностью.

Со временем раздвоенная конечность начала выполнять новые функции, подчеркивая адаптивность осьминогов и их способность реагировать на различные стимулы даже после регенерации.

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