Осьминог отрастил после атаки хищника девятую конечность

Исследовательская команда изучила самца обыкновенного осьминога (Octopus vulgaris), который потерял три щупальца после нападения хищника. Два щупальца восстановились нормально, а одно из них раздвоилось, в результате чего у осьминога стало девять конечностей.

С декабря 2021 года по май 2022 года команда проводила наблюдения за поведением осьминога в бухте на Ибице, классифицируя его действия как “безопасные” или “рискованные”. Щупальца были пронумерованы, и чаще всего животным использовались L1 и R1a. Более поврежденные конечности реже участвовали в рискованном поведении, что может указывать на наличие “памяти о боли”. Это значит, что осьминоги могут избегать участков, ассоциирующихся с опасностью.

Со временем раздвоенная конечность начала выполнять новые функции, подчеркивая адаптивность осьминогов и их способность реагировать на различные стимулы даже после регенерации.