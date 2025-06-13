Самая маленькая выдра в мире замечена спустя 185 лет догадок о ее вымирании

Азиатская бескоготная выдра (Aonyx cinereus), наиболее крошечный вид выдр на планете, считалась вымершей в Непале с 1839 года. Однако в ноябре прошлого года на слиянии рек Рангун и Пунтара заметили молодую особь, и это стало первым подтвержденным наблюдением вида за последние 185 лет.

Лесники, не зная, к какому виду относится животное, решили его выкормить и передали фотографии исследователям, включая Мохана Бикрама Шресту. Специалисты подтвердили: речь именно об азиатской бескоготной выдре.

Открытие подчеркивает необходимость изучения статуса вида в пределах Непала и срочных мер для охраны животного. Угрозами для выдр являются загрязнение рек, нерациональные методы рыболовства, вырубка лесов и деградация среды обитания.

Непал разрабатывает национальный план по сохранению выдры, учитывая новое открытие. Заместитель координатора Гималайского региона Группы специалистов по выдрам Санджан Тапа отметил важность включения этого вида в национальные политики и программы охраны природы.