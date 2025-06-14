Японцам кажутся вкуснее личинки ос, у которых разнообразнее рацион

Исследование Университета Кобе, проведенное под руководством энтомолога Тацуи Саги, изучило их рацион с помощью ДНК-метабаркодирования.

Ученые выявили 324 различных вида добычи в кишечниках личинок, включая насекомых, паукообразных, птиц и даже млекопитающих. В диких колониях наблюдалось большее разнообразие позвоночных, что указывает на их богатый рацион.

Кроме того, опрос потребителей показал, что 58 % предпочитают дикие личинки за их насыщенный вкус. Это подчеркивает связь между рационом личинок и их привлекательностью для людей. Исследование также отмечает важность традиционных практик разведения для устойчивости экосистем.

Несмотря на ограниченность исследования по времени и количеству гнезд, оно открывает новые горизонты для понимания пищевого поведения ос и может помочь в разработке более экологически безопасных методов их разведения.