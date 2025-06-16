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Не в службу, а в дружбу: почему бабуины ходят строем? 0 416

В мире животных
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Не в службу, а в дружбу: почему бабуины ходят строем?

Исследование Университета Суонси показало, что бабуины движутся в группах не из-за стратегий выживания, а благодаря социальным связям.

Ученые отслеживали 13 бабуинов чакма с помощью GPS-ошейников в парке Да Гама на полуострове Кап в Южной Африке. В течение 36 дней они зафиксировали 78 скоординированных перемещений, которые продемонстрировали, что бабуины выстраиваются в неслучайные линии.

Ранее существовали теории, объяснявшие организованность бабуинов как эволюционную стратегию: “гипотеза риска”, “гипотеза конкуренции” и “гипотеза принятия решений”. Однако данные GPS не подтвердили эти предположения.

Доминирующие особи часто находились в центре группы, а подчиненные занимали крайние позиции, что указывает на влияние социальных связей. Подобное передвижение, основанное на дружбе, создает упорядоченную модель поведения. Исследование показало, что такие линейные формации возникают не из-за тактического планирования, а как побочный эффект близости между особями.

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