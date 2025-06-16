Валлийская черноносая: одна из самых милых пород овец

Валлийская черноносая овца — одна из самых милых пород в мире, родом из верхнего региона Вале в Швейцарии.

Она была выведена для получения мяса и шерсти, и её история восходит к XV веку. Несмотря на трудности, такие как эпидемии в 1930-х и 1940-х годах, порода была официально признана в 1962 году.

Эти овцы отличаются черными мордочками, кудрявой шерстью и черными пятнами на коленях и лодыжках. Высота самок достигает 72–78 см, а самцов — 75–83 см. Взрослые особи весят от 70 до 125 кг. Черноносые овцы также имеют стандарты, аналогичные выставочным собакам, включая спиральные рога и широкую грудь.

Валлийские черноносые овцы часто становятся участниками выставок, а в 2017 году в США было создано общество VBSS для ведения реестра этой породы.

Интересно, что иногда рождаются ягнята с обратной окраской. Питание этих овец состоит в основном из травы, и цена на них может составлять десятки тысяч долларов.